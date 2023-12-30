TUFAD, 2024’ü üyeleri ve sevenleriyle birlikte karşıladı

Mustafa ERKAN

Yeni bir yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde sosyal hayata renk katmak adına TUFAD ailesi bu kez kendi merkez binasında sevdikleriyle bir araya geldi.

Lefkoşa’da bulunan dernek binasında 2024’ü karşılamak için bir araya gelen TUFAD severler keyifli bir birliktelik yaşadı. Gecede peş peşe gerçekleşen kutlamalarda, grup arkadaşlarından Şerife Aşkın ve İlhan Uzun’un da yaş günleri dernek kapsamında, yönetim kurulu ve üyelerin 60 kişiyi bulan katılımla kutladılar.

Bir araya gelen üyeler samimi bir atmosferde yemeklerini yiyip sohbet etme fırsatı buldular.

Yılbaşı hediye çekilişi de yapıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla, müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp dans ettiler, eğlendiler. Coşkulu ve eğlenceli geçen gecede, şarkılar eşliğinde sofranın tadını çıkarıp muhabbet eden TUFAD’lılar ritmi hızlı ve huzurla 2023 yılını erkenden uğurladılar.