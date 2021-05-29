Tüccarın rekabeti üreticiyi isyan ettirdi: Kilosu 39 kuruş!

Doğancı'da (Elye) üretici ürününü bedava dağıtmaya başladı.

Tüccar ve market rekabeti nedeniyle karpuzun satış fiyatı kilosu 0.39 TL’ye kadar düştü.

Üretici, fidesinden daha ucuza, kuruş kuruşa satılan ve onca emek verdiği ürünü için isyan etti.

Recep Tozanlı isimli üretici, “Son zamanlarda tüccar bozuntusu ve market sahiplerinin, üreticinin malını beleşe verme heveslerine bir üretici olarak sesiz kalamazdım” dedi, Elye tren yolundaki galifte ürününü bedava dağıtmaya başladı.