Truss ve Sunak'dan Kıbrıs sorununun çözümüne destek

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, gerek Kıbrıs'ta gerekse Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden başka eylemlerden kaçınmanın zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan olarak Kıbrıs'ı ve uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir çözüm çabalarını desteklemeye devam edeceğini de kaydetti.

Rishi Sunak, Kıbrıslı Türklerin, Maraş veya Münhasır Ekonomik Bölge gibi müzakerelerde güveni zedeleyen ve sorunlara neden olan kışkırtıcı eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafına münhasır ekonomik bölgeye saygı duyması ve sondaj faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.