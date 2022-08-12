Truss ve Sunak'dan Kıbrıs sorununun çözümüne destek
Britanya’da Muhafazakar parti ve Başbakanlık koltuğu için yarışan Liz Truss ve Rishi Sunak, Kıbrıs'taki Muhafazakar dostlarına yazdığı mektubunda, Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümü bulmak için çalışmaya olan bağlılıklarını belirtti.
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Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, gerek Kıbrıs'ta gerekse Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden başka eylemlerden kaçınmanın zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Başbakan olarak Kıbrıs'ı ve uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir çözüm çabalarını desteklemeye devam edeceğini de kaydetti.
Rishi Sunak, Kıbrıslı Türklerin, Maraş veya Münhasır Ekonomik Bölge gibi müzakerelerde güveni zedeleyen ve sorunlara neden olan kışkırtıcı eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Türk tarafına münhasır ekonomik bölgeye saygı duyması ve sondaj faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.
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