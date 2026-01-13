Trump'tan İranlı göstericilere: Yardım yolda, devam edin

ABD Başkanı Donald Trump "yardım yolda" diyerek İranlı protestoculardan eylemlerini sürdürmelerini istedi. Trump bu açıklamayı, İran yönetiminin göstericilere karşı müdahaleyi sertleştirdiği ve can kayıplarının 700 ila 2 bin civarında olduğuna dair farklı açıklamaların geldiği bir dönemde yaptı.

Truth Social hesabından paylaştığı mesajda ABD Başkanı, "İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Trump, protestoculara yönelik şiddete son verilene kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmelerini iptal ettiğini de söyledi ancak İranlı yetkililerle ne tür bir görüşme planlandığına ve hangi programın iptal edildiğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı'nın yolda olduğunu söylediği yardımın ne olduğuna dair de herhangi bir detay bilinmiyor.

Trump son olarak, İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Türkiye, Çin ve Hindistan İran'la en fazla ticareti yapan ülkeler arasında.

Tahran: Kontrolü sağladık

İranlı yetkililer ise üçüncü haftasında devam eden protestolarda "sokaklarda kontrolü yeniden sağladıklarını" iddia ediyor. Açıklama, ülkede internete erişimin dört gün önce büyük ölçüde kesilmesi sonrası geldi. İnsan hakları örgütleri internet erişimi kesildikten sonra İran güvenlik güçlerinin eylemcilere gerçek mermi ile müdahale etmeye başladığını savunuyor.

Protestocular tarafından öldürüldüğü söylenen onlarca güvenlik mensubu için düzenlenen cenaze törenleri ise ülkede rejim yanlısı gösteriye dönüştü. Ayrıca öldürülen kolluk personeli için üç gün yas ilan edildi.

Rejimin en zorlu sınavı

Bu arada ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de İran yönetimine yönelik tepkilerini dile getiriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'daki rejimin "son günlerini veya son haftalarını" yaşadığına inandığını söyledi.

Tahran yönetimi, Almanya'nın yanı sıra Fransa ve İngiltere'den gelen eleştiriler üzerine bu üç ülkenin büyükelçilerine protesto notası verdi.

Siyasi analistler 1989'dan beri görevde bulunan 86 yaşındaki dinî lider Ayetullah Ali Hamaney'in iktidarının en zorlu döneminden geçtiği yorumlarını yapıyor. Hamaney'in ilerleyen yaşına ek olarak, geçen yılın Haziran ayındaki İsrail ve ABD saldırıları, kuraklık ve kötüleşen ekonomik durum rejimi tehdit ediyor. Ayrıca İsrail, Tahran'ı destekleyen Suriye ve Lübnan'daki yapıları da neredeyse tamamen yok etti. Rusya da hem Ukrayna savaşı hem de Suriye'deki pozisyonunun zayıflaması nedeniyle İran'a doğrudan destek sağlayamıyor.