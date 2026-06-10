Trump'tan İran'a tehdit: "Anlaşma için geç kaldılar, şimdi bedelini ödeyecekler"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, İran'ın Washington ile yapılabilecek bir anlaşma için çok uzun süre beklediğini öne sürerek, "Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar. Artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Kritik altyapılara yeni saldırı emri yolda

Fox News'a konuşan Trump gece gerçekleştirilen dört saatlik saldırı dalgasının ardından yeni saldırı emirleri verebileceğinin sinyalini verdi.

İran'ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söyleyen Trump, “Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. Yeni saldırı emri vermeye yakınım." dedi.

“İran ordusu kaos içinde”

İran ordusunun "tam bir kaos içinde olduğunu" savunan Trump, ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ve İran'ın "tamamen yenildiğini" ileri sürdü.

Trump paylaşımında, "İran sadece konuşuyor, harekete geçmiyor. Ortadoğu'nun zorbası öldü." ifadelerine de yer verdi.

Sahada son durum ne?

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı. Washington, olaya misilleme olarak Hürmüz yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarına yaklaşık dört saat süren saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İran ise saldırılara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü dahil 21 hedefin vurulduğunu öne sürdü. Ayrıca İran, Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 Reaper İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

İran geri adım atmıyor

Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise geri adım sinyali vermedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomasiye açık olduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da karşılık vereceklerini ifade etti.

ABD'nin doğrudan İran hedeflerine yönelik son saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan varlığına karşı hamleleriyle taraflar arasındaki askeri gerilim devam ediyor…