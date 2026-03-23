Trump, İran ile bugün görüşeceklerini söyledi: 'İşler yolunda giderse çözeceğiz'

Sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, beş günlük bir süre için "İran'ın elektrik santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları erteleyeceğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran-Washington görüşmelerini yalanladı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'in aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın "savaştan elde etmek istediği hedefleri gerçekleştirmeden önce her türlü müzakereyi reddeden tutumunu" sürdürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı bunun ardından Florida'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerle ilgili olarak, "Eğer işler yolunda giderse bunu çözmüş olacağız. Aksi takdirde, var gücümüzle bombalamaya devam edeceğiz" dedi.

Trump, sözlerinin devamında, "Anlaşma için çok istekliler; biz de anlaşma yapmak isteriz" ifadesini kullandı.

İranlı yetkililerle bugün "muhtemelen telefonda" görüşeceklerini ekledi. Trump'ın açıklamasının ardından piyasalar düşüş seyrini tersine çevirdi.

Brent ham petrolü %13 düşüşle varil başına yaklaşık 96 dolara geriledi.

Londra'daki FTSE 100 endeksi, daha önce %2'lik düşüşün ardından %1 değer kazandı.

İngiltere, görüşme haberini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı olmayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kallas, bu tür saldırıların bölgede kaosa yol açtığını ve savaşı daha da tırmandırdığını belirtti.

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran yönetimini, askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırıları başlattı.

Tahran da İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üslerine ve resmi temsilciliklerine yönelik İHA'lar ve füzelerle karşılık verdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini de engellemiş, Trump, boğazı trafiğe açması için Tahran'a 48 saat mühlet vermişti.

Süre bu gece dolacaktı.

'Trump'ın İran açıklaması önemli soruları yanıtsız bırakıyor'

Trump'ın açıklaması, "Destansı Öfke Operasyonu"nun başlamasından bu yana belki de en uzlaşmacı açıklaması, ancak önemli soruları yanıtsız bırakıyor.

Trump, İran'la "çok iyi ve verimli" görüşmeler yapıldığından bahsetse de, bu durum İranlılar tarafından doğrulanmadı ve bu açıklama, hafta sonu boyunca savaşan tarafların sergilediği savaşçı üslupla keskin bir tezat oluşturuyor.

Ayrıca, bu görüşmelerin tam olarak neye odaklandığı da net değil. Konu, İran'ın balistik füze programı veya nükleer zenginleştirme ya da sadece bir ateşkes olabilir; ancak Trump, cuma günü bu olasılığı özellikle önemsiz göstermişti.

Hürmüz Boğazı'na da atıf olabilir; ancak İranlılar, boğazı deniz trafiğine açacaklarına dair şu ana kadar kamuoyuna bir söz vermediler.

Çoğu uzman, İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyetinin bu savaştaki en büyük kozu olduğu için bunu olası görmüyor.

Dünyanın büyük bir kısmı bu görüşmelerle ilgili herhangi bir güncelleme veya ayrıntıyı ve bunun ileride ne anlama gelebileceğini merakla bekliyor.