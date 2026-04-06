Trump: Hürmüz Boğazı'nı açın, yoksa cehennemi yaşarsınız

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda paylaştığı küfür dolu mesajla İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için tehdit etti.

Paylaşımda sivil altyapıyı hedef göstermekten söz eden Trump İran'a, hayati önemdeki deniz yolunu açmazsa "cehennemi yaşayacaklarını" söyledi.

Hürmüz Boğazı, şubat ayı sonunda İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasından bu yana fiilen kapalı durumda.

Trump daha önce boğazın açılması için birçok kez mühlet vermişti. En son 6 Nisan Pazartesi gününe kadar verdiği süreyi de yeniden ertelemiş görünüyor.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, pazartesi gününü kastederek "yarın bir anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

Fox News'in haberine göre, Trump, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya kısa sürede varılamaması halinde İran'da "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü söyledi. Ardından da "Şu anda müzakere ediyorlar" dedi.

Trump daha önce sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

"Salı günü İran'da hem Elektrik Santrali Günü hem de Köprü Günü olacak. Bunun gibisi görülmedi!!! Lanet olası Boğaz'ı açın, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemi yaşarsınız – SADECE İZLEYİN! Allah'a hamdolsun. Başkan DONALD J. TRUMP"

Trump, İran'ın ABD ile müzakere ettiğini daha önce de iddia etmiş, Tahran ise doğrudan görüşmeler olduğunu reddetmişti.

İran ne yanıt verdi?

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mahdi Tabatabaei, savaşın "neden olduğu tüm hasarı telafi etmek için geçiş ücretlerinin bir kısmının kullanılması" durumunda Hürmüz Boğazı'nın "yeniden açılacağını" söyledi.

İranlı yetkililer ve milletvekilleri daha önce boğazı kullanan gemilere geçiş ücreti veya geçiş vergisi uygulama olasılığını gündeme getirmişti.

Donald Trump'ın son açıklamalarına yanıt veren Tabatabaei, ABD başkanının "bölgede tam ölçekli bir savaşı kışkırttığını ve hala tehditler savurduğunu" söyledi.

Tabatabaei, Trump'ın "hakaretleri ve saçmalıklarının" "tamamen çaresizlik ve öfkeden" kaynaklandığını belirtti.