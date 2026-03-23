Trump: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak

ABD Başkanı Trump, haftasonunu geçirdiği Palm Beach'teki havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada CNN’e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın “çok yakında” açılacağını söyledi ve bu hayati deniz yolunun ABD ile İran’ın ortak kontrolü altında olmasını görmek istediğini ekledi.

CNN’den Kaitlan Collins’in boğazın ne zaman yeniden açılmasının beklendiğini sorması üzerine Trump, İran ile müzakereler aynı hızla devam ederse, “Çok yakında açılacak” dedi.

“Ortak kontrol altında olacak,” diye ekleyen Trump, “Ben ve Ayetullah, Ayetullah kimse, bir sonraki Ayetullah kim olacaksa.” diye konuştu.

“Ve ayrıca çok ciddi bir rejim değişikliği biçimi olacak,” diyen Trump, çatışmanın ilk saatlerinde İran’ın üst düzey liderliğinin büyük bölümünü ortadan kaldıran saldırılardan bahsetti. ABD Başkanı, “Otomatik olarak bir rejim değişikliği var,” dedi ve ardından hafta sonu yapılan görüşmelerin çatışmayı sona erdirme konusunda umut verici olduğunu öne sürdü.

“Ama son derece makul, son derece sağlam bulduğum bazı insanlarla muhatabız,” diyen Trump, “İçerideki insanlar kim olduklarını biliyor, çok saygı görüyorlar ve belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir.” diye konuştu.