Trump geri adım attı:İran'a saldırı 5 gün ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyleyerek “Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi” konusunda görüşüldüğünü söyledi.

Trump, “Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.

Trump'ın açıklamaları piyasalarca hemen olumlu karşılanırken Brent petrol fiyatı 108'den 98 dolar'a geriledi.