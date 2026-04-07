Trump: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

Trump, Truth Social paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" dedi.

Trump paylaşımında "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu tam ve kapsamlı rejim değişimi yaşandığına göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, Kim bilir? Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın muhteşem halkını korusun!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'a seçimler için destek ziyaretinde yaptığı açıklamada "çok kısa zamanda İran savaşının sona erceğini" söyledi. Vance "İran'ın akıllı olmasını umuyoruz, iyi bir sonuç elde etmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin İran'ın Hark Adası'nda 50'den fazla askeri hedefe saldırıda bulunduğunu yazdı.