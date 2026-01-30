“ ‘Trol’ nitelendirmelerinin dayanağı yok, insanların beni sevmesi doğaldır”

“Sahte diploma” davası kapsamında yargılanan Fatma Ünal Juju, mahkemeyi takip etmediği halde hakkında yapılan bazı haber ve yorumlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğunu belirterek yazılı açıklama yaptı. Devam eden yargı süreci nedeniyle dosyaya ilişkin açıklama yapmasının hukuken mümkün olmadığını ifade eden Fatma Ünal Juju, bugüne kadar hiçbir duruşmada söz almadığını ve ifade vermediğini söyledi.

Son duruşmada kendisine söz hakkı verilmediğini vurgulayan Juju, “ifade verdiği” yönünde oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını, mahkemede aktarılanların yalnızca ilk ifade alma sürecinde tutulan kayıtların tanık sıfatıyla paylaşılmasından ibaret olduğunu kaydetti. Kendisine atfedilen bazı beyanların gerçeğe aykırı olduğunu belirten Datma Ünal Juju, bu yayınların yanıltıcı ve dezenformasyon içerdiğini dile getirdi.

Bazı mecralarda yöneltilen “trol” benzeri nitelendirmelerin de dayanağı olmadığını savunan Juju, insanların kendisini sevmesinin ve desteklemesinin doğal olduğunu söyledi.

Fatma Ünal Juju’nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Hakkımda yer alan haber içerikleri, manşetler ve yapılan yorumlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Halen devam eden bir yargı süreci söz konusudur. Bu nedenle dosya içeriğine, davaya veya yargılamaya ilişkin herhangi bir açıklama ya da değerlendirme yapmam hukuken mümkün değildir. Yargılama sürecinde tarafımı vekilim temsil etmekte olup, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir duruşmada tarafımdan verilmiş herhangi bir sözlü ya da yazılı beyan bulunmamaktadır.

Bu husus açık olmasına rağmen, çok sayıda basın mensubunun hazır bulunduğu bir duruşmada, yargılama henüz sona ermemişken yapılan ve kamuoyuna servis edilen bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dünkü duruşmada tarafıma söz hakkı verilmemiş, tarafımdan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Dünkü duruşmada “söz hakkımı kullandığım” veya “ifade verdiğim” yönünde oluşturulan algı gerçeğe aykırıdır. Duruşmada dile getirilen hususlar, şahsım tarafından mahkemede söylenmiş bir ifade olmayıp; ilk ifade alma sürecinde tutulan kayıtların tanık sıfatıyla mahkemeye aktarılmasından ibarettir. Bu aşamada tarafımdan söz alınmamış, herhangi bir beyanda bulunulmamış ve herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Buna rağmen, tarafımdan söylenmemiş beyanlar varmış gibi gösterilerek yapılan yayınlar; gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma niteliği taşımaktadır. Söz konusu yayınlar, dezenformasyon içeren ve hukuki süreci etkilemeye yönelik niteliktedir.

Bazı mecralarda tarafıma atfedilen “trol” benzeri nitelendirmelerin ise hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Tarafımın bu yönde herhangi bir söylemi, organizasyonu ya da böyle bir algı oluşturacak faaliyeti söz konusu değildir. İnsanların beni sevmesi, desteklemesi ve yanımda durması son derece doğal bir durumdur; bu durumun farklı şekillerde yorumlanması kamuoyunun takdirine bırakılmıştır.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alanda yer almamam, etik kaygılarla ve yargı sürecinin sağlıklı ilerlemesine zarar vermemek amacıyla alınmış bir tercihtir. Buna rağmen, duruşma salonunda bulunmayan bazı kişilerin, sanki oradaymışçasına gerçeğe aykırı bilgiler yayması ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan yayınlar yapması dikkat çekicidir.

Tüm bu sürecin çok sayıda gazetecinin gözü önünde gerçekleşmiş olmasına rağmen, gerçekte var olmayan bilgilerin varmış gibi hızlı bir şekilde yayılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından ayrıca endişe vericidir.

Yargı süreci devam etmekte olup, herkesin yasal haklarını kullanma özgürlüğü bulunmaktadır. Tarafım da hukuki ve yasal haklarımı ilgili mevzuat çerçevesinde kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”