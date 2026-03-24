Trafikte iki kayıp daha!

Polis Basın Subaylığı, Güvercinlik-Çayönü ana yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kazada biri sürücü olmak üzere iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Traktör dere yatağına yuvarlandı

Polis açıklamasında, kazanın saat 13.30 sıralarında anayolun güney kısmında bulunan ağıl yolu üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Çayönü’nde sakin 68 yaşındaki Süleyman Arcanlı’nın yönetimindeki AG 193 plakalı traktörün kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği ifade edildi.

Açıklamada, “söz konusu araç, yolun dere yatağının geçmekte olduğu kısma geldiğinde, traktörün sol arka tekerinin dere yatağına kayması sonucu kontrol kaybedilmiş ve yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durmuştur” denildi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Süleyman Arcanlı ile araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Suzan Arcanlı’nın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.