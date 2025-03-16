Trafikte bir günde ikinci ölüm!
Kilitkaya'da bugün direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya savrulan ve zeytin ağacına çarpan 64 yaşındaki Mehmet Luman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kilitkaya'da bugün direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya savrulan ve zeytin ağacına çarpan 64 yaşındaki Mehmet Luman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Kilitkaya'da bugün 16.00 sıralarında Kırmızı Kaya mevkiinde isimsiz toprak yol üzerinde, MR 244 plakalı Pick-up aracı ile batı istikametine doğru seyreden 64 yaşındaki Mehmet Luman, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tarla içerisinde bulunan zeytin ağacına çarpıp durdu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Mehmet Luman olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki Gülten LUMAN Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.