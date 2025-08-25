Trafik muhbiri aranıyor

Polis Genel Müdürlüğü, “trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması maksadıyla” yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu, gönüllü şahıslar aradığını açıkladı.

Uygulama için gönüllü olan şahısların trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi aldıktan sonra, günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması maksadıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Gönüllülük esasına dayanan bu uygulama sayesinde, Polis ile Halkımız trafik güvenliği için birlikte çalışarak, trafikte tehlikeye sebep olan olaylara ve trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyecektir.

Uygulama için gönüllü olan şahıslar, trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi aldıktan sonra, günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirebilecektir.

Eğitime katılacak şahıslarda aranan şartlar:

• KKTC vatandaşı olmak,

• 30-65 yaş aralığında olmak,

• En az lise mezunu olmak ,

• En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

• Adli sicili temiz olmak ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak,

• Alkollü içki tesiri altında veya sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından ceza almamış olmak ve

• Ölümle neticelenen trafik kazasına karışmamış olmak

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ve Trafik Bilgilendirme Eğitime Katılacak Gönüllü

Şahıslar; Başvurularını, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden

(www.polis.gov.ct.tr) veya İlçe Polis Müdürlükleri’nden temin edecekleri başvuru formu ile

birlikte istenen belgeleri de ekleyip, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında İlçe Polis

Müdürlükleri’ne şahsen yapabilecektir.