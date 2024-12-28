Trafiğe bir can daha!

Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Göktuğ Alkan hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Alkan saat 23.40'ta yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araçla Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Alkan, önce bariyerlere, daha sonra da karşı istikametten gelen 26 yaşındaki Gamze Aydın yönetimindeki KZ 481 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu Göktuğ Alkan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Aydın ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Yağmur Aydın ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Rekor ölüm

Son günlerini yaşadığımız 2024 yılında ölümlü trafik kazalarında son 14 yılın rekoru da kırılmış oldu. Şu ana kadar 47 farklı trafik kazasında 50 kişi yaşamını yitirdi. Kıbrıs'ın kuzeyinde 2011 yılından bu yana trafikte ölümlerin sayısı en fazla 49 (2013 yılı) olmuştu.