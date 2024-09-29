Trafiğe bir can daha!

Girne Tatlısu Anayolu'nda bugün meydana gelen trafik kazası sonucu 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oleksandr Aksonov yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Girne- Tatlısu Anayolu'nda bugün 10.45 sıralarında meydana geldi. KD 869 plakalı aracı ile Tatlısu istikametine doğru seyreden 62 yaşındaki Refika Kavalcı, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 30 yaşındaki 6H 7957 plakalı motosiklet sürücüsü Oleksandr Aksonov'un önünü tıkadı ve motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yoldan dışarıya çıkıp konteynere ve demir korkuluklara çarpıp durabildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında 62 yaşındaki Refika Kavalcı ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.