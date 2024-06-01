Trafiğe bir can daha!
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'ndaki Korkuteli mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 40 yaşındaki Hediye Gökçe yaşamını yitirdi.
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'ndaki Korkuteli mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 40 yaşındaki Hediye Gökçe yaşamını yitirdi.
Gökçe, kaza sonrası Dr. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde kaldırılmıştı.
Kaza nasıl oldu?
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'ndaki Korkuteli mevkiinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 54 yaşındaki Orhan Gökçe, yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düşmüş ve ardından kontrolsüzce ana yola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durabildi.
Kaza sonucu 40 yaşındaki Hediye Gökçe'nin yanı sıra, araç sürücüsü Orhan Gökçe, 12 yaşındaki E.G., 15 yaşındaki İ.G., 35 yaşındaki Gökhan Tekin, 30 yaşındaki Rukiye Tekin ve 18 yaşındaki Fatma Nur Tekin yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardı.