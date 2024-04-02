Trafiğe bir can daha....
Mağusa Limanı'nda geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine tır çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Nurettin Aksoy, yaşam mücadelesini kaybetti.
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Mağusa Limanı'nda geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine tır çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Nurettin Aksoy, yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Aksoy 1 Nisan'da Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nasıl olmuştu?
Mağusa Limanı'nda 23 Ağustos günü 11.30 sıralarında 70 yaşındaki İsmet Alkurt, yönetimindeki SF 630 plakalı tır ile batı istikametine doğru gittiği sırada, yaya olarak yürüyen 55 yaşındaki Nurettin Aksoy'a çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Aksoy, Türkiye’de bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
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