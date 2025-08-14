Tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saat 10.00 itibarıyla hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, yarın saat 18.00’e kadar devam etmesi beklenen tozlu hava nedeniyle hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.