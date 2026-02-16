Tozlu hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” denildi.
