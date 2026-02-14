Akkuyu Nükleer Santrali, Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinin merceği altında

Haravgi’nin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Çevre Komitesi’nin 11 Şubat’taki toplantısında, santralin olası etkileri ve Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin hazırlık durumu üzerinde duruldu. Toplantıda, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına itirazı olmadığı, istişare ve bilgilendirme yapılmamasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

Komite toplantısında, Türkiye’nin sınırlar arası çevre etkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili Espoo Sözleşmesi’ne taraf olmadığı, dolayısıyla komşu devletleri bilgilendirme yükümlülüğü de bulunmadığı bilgisi verildi.

Toplantıya katılan yetkili birimler, mevcut mevzuatın müsaade ettiği çerçevede hareket ederek izleme ve numune toplama çalışmaları yaptıklarını anlattı. Bugün Kıbrıs’ın güneyinin iki daimi deniz radoaktivite ölçüm istasyonu bulunduğu, üçüncü istasyonun da kurulmasının planlandığı bilgisi verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin bir de “İlektra Planı" bulunduğu belirtilen haberde, bu çerçevede 25 devlet biriminin örnekleme, dağılım modelleri, halk sağlığı ve operasyonel koordinasyon yetkileriyle kriz yönetimi grubu bulunduğu kaydedildi.