AKEL: Simon Aykut’un İsrail’e gönderilmesi “kaygı verici bir emsal”

Haravgi’ye göre AKEL Rum liderliğinin, Aykut’u İsrail’e gönderme kararı ile “ödül değilse bile müsamaha gösterdiği ve Rum mallarının kullanılmasına verdiği ciddiyetin, failin kim olduğuna göre şekillendiği” mesajı vermekte olduğuna dikkat çekti. AKEL Aykut’un, İsrail’e gönderildikten sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesinin verdiği cezanın uygulanacağının da belirsiz olduğuna vurgu yaptı.

AKEL bu gelişmenin, Fransız Mahkemesi’nin Rum liderliğinin, Avrupa Tutuklama Emri’ni uygulama talebini reddetme kararının ardından yaşandığını hatırlattı. AKEL, uzun vadede etkileri olacak hukuki ve siyasi başarısızlık diye nitelediği bu gelişmelerin, mülkiyet sorununun ancak müzakerelerin yeniden başlaması ve uzlaşı çözümü ile halledilebileceğini gösterdiğine işaret etti.