“KŞK Türk Üye Ofisi personelinin 45 gündür maaş alamaması utanç verici”

Taşkent Şehit Aileleri Derneği, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk Üye Ofisi personelinin maaş sorunundan duydukları üzüntüyü paylaşarak, çalışanların eylemlerine destek belirtti.

Dernek, bu sorunun bir an önce çözülmesini, çalışanların maaşlarını ve diğer özlük haklarını almalarını talep etti; halen kayıp insanlar olduğuna dikkat çekti.

Dernek Başkanı Erdinç Erdağlı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi’ne bağlı 52 personelin 45 gündür maaş alamadığını basından büyük üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Erdağlı, yirmi yılı aşkın süredir büyük özveriyle çalışan personelin, Kıbrıs’taki Türk ve Rum kayıpların bulunmasında insanüstü bir emek ortaya koyduğunu, özellikle Taşkentli kayıpların bulunması ve çıkarılması safhalarında buna yakından tanıklık ettiklerini kaydetti.

KŞK’nin iki toplumlu bir yapı olduğuna ve bir ayağında Birleşmiş Milletlerin bulunduğuna işaret eden Erdağlı, Türk tarafının kendi personeline "maaş ödeyemeyecek noktaya gelmesinin hem üzüntü verici hem de diğer muhataplara karşı utanç verici” olduğunu ifade etti.

“Kayıpları arama süreci devam ediyor… Böyle bir nedenle projenin aksaması kabul edilemez”

Kayıpları arama sürecinin devam ettiğini vurgulayan Erdağlı, bu nedenle projenin aksamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, personelin yıllardır kışın yağmur-çamur içinde, yazın 45 dereceyi bulan sıcak altında, yılan ve böceklerle mücadele ederek, bazı alanlarda patlamamış mühimmatın yarattığı yüksek risk altında çalıştığına dikkat çekti.

KŞK personelinin kendi alanında iyi yetişmiş, uluslararası alanda da hizmet verebilecek uzmanlık düzeyine sahip insanlar olduğunu belirten Erdağlı, “Sebebi ne olursa olsun bu sorunun bir an önce çözülmesini ve çalışanların maaşlarını ve diğer özlük haklarını almalarını diliyoruz. Halen bulunması gereken kayıp insanlarımız olduğu da unutulmamalıdır.” dedi.

Erdağlı, Taşkentli Şehit Aileleri Derneği olarak, yirmi yılı aşkın süredir kurdukları kardeşlik ve dostluk bağlarıyla her zaman KŞK personelinin yanında olduklarını, haklı eylemlerine destek verdiklerini bildirdi.