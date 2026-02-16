Ölümlü kazaya 1 yıl hapse, acılı aile isyan etti

Ocak 2021’de Girne’de meydana gelen ve 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, kazanın zanlısı Mehmet Eren Düzce’yi 1 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararın ardından Kurtdemir ailesi mahkeme önünde açıklama yaparak verilen cezayı yetersiz bulduklarını ifade etti. Aile üyeleri, “Adaletiniz batsın” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti kararında, hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir’in kaza anında 198 promil alkollü olduğuna dikkat çekti. Bu husus, kararın gerekçesinde önemli bir unsur olarak yer aldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Ocak 2021’de Girne’de, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Polis bulgularına göre, Kenan Kurtdemir yönetimindeki PH 670 plakalı Suzuki marka salon araç, anayol konumundaki Uğur Mumcu Caddesi’ne dikkatsiz şekilde giriş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 20 yaşındaki Mehmet Eren Düzce yönetimindeki PU 878 plakalı Mercedes marka salon araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kurtdemir’in aracı önce yolun solundaki taş duvara çarptı, ardından savrularak yolun sağına geçti ve kaldırım taşlarına çarparak kaldırım üzerinde durabildi.

Düzce’nin kullandığı araç ise yine çarpmanın etkisiyle savrularak yolun solunda bulunan taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sırasında Mercedes araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Murat Özdemir yaralandı.

Ağır yaralanan Kenan Kurtdemir ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.