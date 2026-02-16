“Süreç yapıcı diyalogla uzlaşıyla sonuçlanmalı”

Dev-İş, Ektam Kıbrıs Ltd.’de devam eden grevle ilgili yaptığı açıklamada, çalışanların emeklerinin karşılığını alabilecekleri adil bir düzen talep ederken şirketin varlığını ve geleceğini de kendi gelecekleriyle eş değer gördüklerini belirtti.

Açıklamada, karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalogla sürecin hem çalışanların haklarını güvence altına alan hem de EKTAM’ın kurumsal devamlılığını güçlendiren bir uzlaşıyla sonuçlanmasının en büyük temenni olduğu ifade edildi.

Dev-İş, EKTAM çalışanlarının kurumlarının sektördeki yerini ve Kıbrıs ekonomisine katkısını korumasını arzu ettiğini vurgulayarak, güçlü bir Ektam Kıbrıs’ın güvenceli istihdam, düzenli gelir ve toplumsal refah anlamına geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca emekçilerin bu bilinçle hareket ettiği belirtilerek, işverenin de aynı sorumluluk duygusuyla çözüm odaklı adımlar atmasının beklendiği kaydedildi.