Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’na (KİEF) bağlı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) görev yapan 52 çalışanın 46 gündür maaşlarını alamadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına, bugün 08.00-15.30 saatleri arasında greve giden sendikada örgütlü Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanları da katıldı.

Bengihan: “Çalışanlar bugün ödenmezse yarın yine grevdeyiz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan burada yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için hiçbir gayret göstermediğini aksine sorun yarattığını belirtti.

Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın, maaş ve maaş nitelikli ödemeler için sadece Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı'nın imzasını kabul ettiğini, Cumhurbaşkanının da yurtdışına çıkarken, Müsteşarı için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan vekalet aldığını ifade etti. Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, bu ülkedeki bütün vekalet ve görevlendirmeleri Anayasa’nın tek yetkili kıldığı organ olduğuna dikkat çekti.

“Ancak Maliye Bakanı’nın bu kararı tanımadığını ve ödemelerle ilgili onayı vermediğini” öne süren Bengihan, “Sayıştaylıktan görüş alındı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları ile görüşüldü. Hepsi de ‘hiçbir sıkıntı yoktur, ödenmelidir bu çalışanlar’ dedi. Özdemir bey, ‘hayır’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kararın siyasi olduğunu savunan Bengihan, faturanın KŞK çalışanlarına ödetilmeye çalışıldığını öne sürdü, “Bu ne vicdana ne insanlığa sığar” dedi. Bengihan, KŞK'da çalışanların 46 gündür maaş almadığını, bu yapılanların hepsinin tarihte yerini alacağını kaydetti.

Başbakanlık Müsteşarlığına vekaletin kabul edildiğini ve ödeme kalemlerinin açıldığını ancak Cumhurbaşkanlığına açılmadığını ileri süren Bengihan, “İhalelerde bloke aşımına uğrayan ödemeleri neden imzaladın? Bloke aşımına yönelik ödemeler tamam ama 46 gün 52 çalışan parasız kalsın, yazıklar olsun” dedi.

Bengihan, konu hakkında açıklama yapmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da eleştirilerde bulundu.

KŞK Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’yi de eleştiren Bengihan, “Bu insanlar ödenmedi. Ne beni aradı ne Başbakanı aradı ne de Maliye Bakanını aradı." ifadelerini kullandı.

Bengihan, KŞK çalışanlarının bugün ödenmemesi durumunda yarın da greve gidileceğini ve Maliye Bakanlığı önünde olacaklarını açıkladı.

Tarihte bir ilkin yaşandığını dile getiren Bengihan, KŞK çalışanları ödenmediği için grev yaptığını kaydetti. KŞK çalışanlarının emeğinin 2005 yılından bu yana sömürüldüğünü iddia eden Bengihan, “Ne doğru dürüst hayat pahalılığı alırlar, ne de doğru dürüst izinleri var. İş Yasası’na uygun olmayacak şekilde çalıştırılmalarına müsaade etmeyeceğiz. Çalışanlarla örgütlü mücadeleyi devam ettireceğiz” dedi.

Bir soru üzerine Bengihan, Maliye Bakanı'nın, Cumhurbaşkanının mali konularda sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle çalışanların ödenmesi için Cumhurbaşkanının imzasını kabul etmediğini belirtti.

Başka bir soruya karşılık, KŞK çalışanlarının hepsinin 20 yıldır hizmet alımı olduğunu ifade eden Bengihan, “Var mı 20 yıldır hizmet alımı? Hem kutsal görev hem hizmet alımı” eleştirisinde bulundu.

