Ders zili yeniden çaldı

1 Şubat’ta başlayan 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi. 57 bin 413 öğrenci ile yaklaşık 6 bin 500 öğretmen bugün yeniden ders başı yaptı.

2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, bugün saat 08.00’de ders zilinin çalmasıyla başladı. Eğitim öğretim yılı, 15 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla sona erecek.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yazılı bir mesaj yayımlayarak, ikinci dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Okullardaki öğrenci dağılımı

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin 188, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda ise yaklaşık 4 bin 44 öğrenci eğitim görüyor. Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ile Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde ise toplam 700 öğrenci öğrenim görüyor.

Sınav ve yerleştirme takvimi

Bakanlık tarafından yayımlanan akademik takvime göre, Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı da 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 17-23 Haziran tarihleri arasında alınacak, yerleşme sonuçları ise 24 Haziran’da açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise, 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak.