Juju yeniden mahkemede
UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava bugün yeniden görülüyor.
UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda yapılan duruşmada Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Avukat polisin emarelerine itiraz etmedi
Bugünkü duruşmada sanık avukatı Doğa Zeki, beşinci tanığın mahkemeye sunduğu toplam 41 emareyi incelediğini belirterek, bu aşamada soru sormanın bir anlamı olmadığını düşündüğünü söyledi.
Zeki, “İstimtak haklarımızı saklı tutacağız” dedi. 5 Şubat tarihinde görülen son duruşmada iddia makamının beşinci tanığı Polis Çavuşu Bilger Koral, mahkemeye toplam 41 emare sunmuştu. Sanık avukatı Doğa Zeki, emareleri incelemek amacıyla mahkemeden 1 hafta süre talebinde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında sunulan emarelerde, adı geçen kişilerle ilgili arama kayıtları ile konuyla bağlantılı çeşitli belgeler yer alıyor.
DETAYLAR GELECEK