Toros: “UBP’nin tükenmişliğinin itirafnamesi”

CTP Milletvekili Fikri Toros, hükümet programının ‘cılız’ ve ‘içi boş’ olduğunu ifade ederek, “Hükümet programına bakıldığında, UBP’nin tükenmişliğinin itirafnamesidir” dedi.

Toros, “Halk, UBP’yi ebedi istirahate gönderecektir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk toplumun en büyük talihsizliğinin UBP’nin aşırı ayrılıkçı, dünyadan koparan siyasi çizgi takip etmesi olduğunu söyleyen Toros, ülkede işletmelerin büyük çoğunluğunun iflasın eşiğinde olduğunu, işsizliğin ise yüzde 110 oranında arttığını kaydetti.

Toros, kayıt dışılığın arttığını da dile getirerek, federal çözüme sırt çevrilmesi nedeniyle ülkenin yalnızlaştırdığını ifade etti.

“Programa bakıldığında 15 bin civarında turizm emekçisinin ülkeye geri getirileceği yer almıyor. Turizm sektörünün nasıl korunacağı yoktur” diyen Toros, uluslararası aşı pasaportuna ilişkin adım atılmamasını da eleştirdi.

Toros, Kıbrıs’ın kuzeyinin aşı haritasında ‘bilinmeyen, gri bir bölge’ olarak görüldüğünü de dile getirerek, turizmdeki düşüşün de bu nedenden kaynaklandığını kaydetti.

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