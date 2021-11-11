Erhürman’dan hükümete: “Hesabınızı kitabınızı doğru yapın, halkın alım gücünü koruyun”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümete “Hesabınızı kitabınızı doğru yapın, halkın alım gücünü koruyun” çağrısı yaptı.

Erhürman, son dönemlerde hükümet programlarının kamuoyu nezdinde siyasetin itibarını zayıflatan unsurlar halinde geldiğini söyledi, şu anda da devamıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Türk Lirası’ndaki değer kaybının ortada olduğunu da kaydeden Erhürman, dövizdeki son patlamanın 21 Ekim’de yaşandığını, o gün 9.42 TL olan Dolar kurunun bugün itibariyle 9.96 TL’ye yükseldiğine dikkat çekti, “Bunlar sürpriz değil” dedi.

Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybı ile ilgili düzenlemelerin hükümet programlarına konulması gerektiğini daha önce söylediklerini ancak bu yönde adım atılmamasını eleştirdi.

Erhürman, “Hükümet programında Türkiye ile imzalanacak çalışmalara hız verilecek” yazdığına işaret ederek, azınlık hükümetine bu konuda nelere dikkat edileceğini sordu.

Programda “iç borçlanma nedeniyle ödemelerin düzenli şekilde yapmaya devam edileceğinden” bahsedildiğini söyleyen Erhürman, “Bunu hangi parayla yapacaksınız?” dedi.

“İş olsun, icraat yaptım diye protokol imzalanmaz” diyen Erhürman, “Kalkınma esasları belirlenir, Türkiye ile konuşulur. Yazılan şeyler de yapılan şeyler olur” dedi.

Erhürman, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolle ülkeye 3 milyar aktarılacağının ifade edildiğini ancak şu ana kadar 850 milyon TL kaynak aktarıldığına dikkat çekti.

10 yıldır Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi meselesinin konuşulduğunu söyleyen Erhürman, bu konunun hükümet programında yer almasını eleştirdi, 2.5 ayda söz konusu projenin nasıl hayata geçirileceğini sordu.

“Birazcık ciddiyet” diyen Erhürman, “Programı okuyunca yüzümüzde acı bir gülümseme belirlemesin. Acı acı gülümsüyoruz. Bu da gülümseme değil. Sinir halinden doğan bir şey” dedi.

Erhürman, “İnsanlar, dışarıda çocuklarına nasıl bez, süt alacağı derdindeyken biz kablo ile elektrik konusunu konuşuyoruz” dedi.

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