Özdenefe: “Hükümetin yapmayacaklarını taahhüt eden program”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin gökten zembille inmediğini, başarısız olan bir hükümetin devamı olduğunu kaydetti.

Programın gayri resmi şekilde hazırlandığını ifade eden Özdenefe, “Hükümet programı, seçime giderken başucu programı olmalıdır. Hükümetin yapmadıklarını, yapmayacaklarının taahhüt ettiklerinin programıdır” dedi.

Özdenefe, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kabine öncesi TC Elçiliğine gitmesini da eleştirdi, hükümet programında Kıbrıs konusu ile ilgili yazılanları da eleştiride bulundu.

Hükümet programında ‘okul öncesinden lise kademesine kadar yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülmesinin devam edeceğinin’ yazdığını söyleyen Özdenefe, “Bunları hangi sendikayla yaptınız?” diye sordu.

Özdenefe, pandemi döneminde özel ve devlet okullarında okuyan çocukların birbirleriyle ayrıştığını da ifade ederek, “Çocukları pandemiden korumak için kategorize ettik, gruplara ayırdık, okullara gitmiyorlar ama çocuklar o saatte nerede?” dedi.

Öğrencilerin COVID nedeniyle yaşadıkları eğitim kayıplarının nasıl kapanacağını soran Özdenefe, Mağusa- İskele Yeniboğaziçi Emirnamesi de değinerek, bu durumun trajik komik bir hal aldığını belirterek, “Ne yaptıklarınız, ne de yapmadıklarınız kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının iş yapılmasını istediğini, boş vaat duymak istemediğini ifade eden Özdenefe, toplum için hükümeti de ciddiyete davet etti.

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