Çeler: “Yarın seçim zili çalsa TDP hazır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümet partilerinin seçimden kaçmaya çalıştığını savunarak, seçim barajının düşürülmesi veya karma oyun kaldırılması gibi düzenlemelerin iktidardaki partileri kurtaramayacağını söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Seçim konusuna değinen Çeler, “Bunlar hükümetin son çırpınışlarıdır. Ocak ayında ya da daha önce bir seçim olacaktır. İster karmayı kaldırsınlar ister barajı düşürsünler; ne kadar kaçmaya çalışırlarsa çalışsınlar sandıktan kaçamayacaklar” dedi.

Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in karma oy devam ettiği takdirde parti tabanının tepkisiyle karşılaşmaktan korktuğunu, parti yönetimlerinin belirlediği sıraların doğrudan seçileceği bir yapı kurulmak istendiğini ilweri sürdü. Çeler, Meclis’teki bazı siyasi partilerin toplumun sorunlarını çözmek yerine kendi koltuklarını korumaya çalıştığını da öne sürdü.

“Seçmenin oy kullanma biçiminin yasaklarla yönlendirilmesini doğru bulmuyoruz”

Karma oyun kaldırılması tartışmalarına da değinen Çeler, bunun yalnızca siyasi partilerin karar vereceği bir konu olmadığını belirtti.

Bazı yurttaşların karma oy kaldırılırsa sandığa gitmeyeceklerini açıkça dile getirdiğini söyleyen Çeler, seçmenin oy kullanma biçiminin yasaklarla yönlendirilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Çeler, “Önemli olan mührü yurttaşın gönlünden almaktır. Bir siyasi parti iki kişiyi kendisine mühür vurmaya ikna ettiğinde yüz tercih oyu kazanır. Bir parti yüz kişiye gidip birer tercih oyu verdiremiyor veya iki kişiyi kendisine mühür vurmaya ikna edemiyorsa zaten siyaset yapmasın. Güveni yasalarla değil, siyasetinizle sağlamak zorundasınız.” diye konuştu.

“Yarın seçim zili çalsa TDP hazır”

TDP’nin seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çeler, aday listelerinin hazırlığının sürdüğünü ve adaylık taleplerinin arttığını söyledi. Çeler, aday adaylarının yalnızca isim üzerinden değil; siyasi ideoloji, çalışma uyumu ve Meclis’te birlikte hareket edip edemeyecekleri üzerinden değerlendirildiğini de anlattı.

Toplumdaki “siyasetin değişmeyeceğine yönelik umutsuzluğu” kırmaya hazır olduklarını vurgulayan Çeler, “TDP gerek aday listesi gerekse parti programı konusunda uzun süredir çalışıyor. Eksiklerimizi tamamladık. Yarın seçim zili çalsa TDP hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerde mevcut sistem içinde resmi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirten Çeler, ittifak sisteminin yasalaşması halinde bunun değerlendirilebileceğini söyledi.

Yerel seçimlerde ise CTP ile iş birliği yürütüldüğünü ifade eden Çeler, 7+1 modeli üzerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.Bazı bölgelerde TDP’nin CTP adaylarını, bazı bölgelerde ise CTP’nin TDP adaylarını destekleyebileceğini belirten Çeler, bağımsız adayların da ortak kararla desteklenmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Çeler, CTP Parti Meclisi’nin konuyu değerlendirmesinin ardından alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“Gerçek anlamda siyaset yapabilecek gençlere fırsat tanıyacağız”

TDP’nin gençlere verdiği öneme işaret eden Çeler, gerçek anlamda siyaset yapabilecek gençlere fırsat tanıyacaklarını söyledi. Dijital çağın, Z kuşağının ve yeni kuşakların farklı hassasiyetler ve ilgi alanları taşıdığını belirten Çeler, siyasetin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Hayvan haklarından çevreye, dijitalleşmeden sosyal adalete kadar farklı alanlarda duyarlılık gösteren gençlere TDP’nin kapılarının açık olduğunu söyleyen Çeler, “Gelsinler, birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu.

TDP’nin artık Meclis’te grup kurabilecek bir noktaya ulaştığını söyleyen Çeler, kamuoyu yoklamalarının partinin yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Seçim süreci fiilen başladı”

Siyasi gelişmelerin seçim sürecinin fiilen başladığını gösterdiğini söyleyen Çeler, seçimin aralık ayından önce yapılabileceği ancak hükümetin süreci ocak ayına kadar uzatmaya da çalışabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Halkın hayat pahalılığından şikâyet ettiğini, Güney Kıbrıs’tan da eskisi kadar çok müşteri gelmediğini belirten Çeler, ekonomide uzun süredir hiçbir ciddi adım atılmadığını savundu. Çeler, daha fazla üretim yapılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve ithal ürünler yerine yerli ürünlerin daha uygun fiyatlarla piyasaya sunulması gerektiğini ifade etti.

“Bina yapmak sağlık hizmeti vermek değildir”

Sağlık alanıyla ilgili eleştirilerde bulunan Çeler, insanların ilaca erişemediğini, hastanelerde doktor ve hemşire eksikliği bulunduğunu kaydedetti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması halinde hükümetin toplumdan ne kadar koptuğunun bir kez daha görüleceğini de belirten Çeler, “İki seçimi bir arada yaparak kargaşa yaratmaya çalışırlarsa bunun cezasını da sandıkta ödeyecekler” dedi.