Toplam tutuklu sayısı 15’e yükseldi

Lefkoşa’da yürütülen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında 5 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 15’e yükselirken, 12 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., eşi K.Ö., A.Y.A. ile J.N.’nin daha sonra mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Mahkemede olgularla ilgili şahadet veren Polis memuru M.K.S., yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı. Polis, zanlı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A.’nın; Q.A.’nın yardımıyla A.A. için, G.R.’nin yardımıyla N.R. için, J.N.’nin yardımıyla E.S. için, E.S.’nin yardımıyla B.S. için ve J.M.’nin yardımıyla O.S. ile F.J. adına para karşılığında sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgah belgeleri düzenlediklerini söyledi.

Polis, söz konusu sahte kira sözleşmelerinin, K.Ö. ile A.Y.A. adına kayıtlı Hatay Sokak’taki dört ayrı apartman dairesi üzerinden hazırlandığını belirtti. Yapılan tespitlere göre, A.A.’dan 6 bin TL, N.R.’den 10 bin TL, E.H.’den 15 bin TL, B.S.’den 470 dolar, O.S.’den 12 bin 500 TL ve F.J.’den ise 10 bin TL alındığı kaydedildi.

Polis, sahte kira sözleşmelerinin vergi dairesinde tedavüle sürülerek onaylatıldığını, ardından A.Y.A., S.Ö. ve K.Ö.’nün bu belgeleri ikametgah belgeleriyle birlikte para karşılığında anlaştıkları kişilere vererek, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’nde kullanıma soktuklarını anlattı. Bu yöntemle, söz konusu kişiler adına oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylanmasının sağlandığını ve sahtekarlık yoluyla kayıt ile para temin edildiğini ifade etti.

Polis, 10 zanlının 15 Aralık tarihinde tutuklandığını, muhtarlık ofisinde yapılan aramada kira sözleşmeleri ve çeşitli evraklarla birlikte Özdemir çiftine ait cep telefonlarının emare olarak alındığını açıkladı. A.Y.A.’nın evinde yapılan aramada ise üç bilgisayar ile çok sayıda kira sözleşmesinin bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında üç zanlının da 17 Aralık’ta tutuklandığı aktarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 12 zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, J.N., E.H., M.J. ve F.J.’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini belirterek tutuklu yargılanmalarını, diğer zanlıların ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen dört zanlının iki ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, yedi zanlının 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için 800’er bin TL’lik kefalet senedi imzalanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına karar verdi.

Yargıç ayrıca, zanlı N.R.’nin 90 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına hükmetti.