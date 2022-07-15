Toplam değerleri 50 bin TL’nin üzerinde olan parçaları çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, 3 Temmuz ila 7 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir başka şahsa ait olan; iki adet 14 bin TL değerinde buzluk kompresörü, 2 adet toplamda 25 bin TL değerinde buzluk ünitesi, 3 adet toplamda 15 bin değerinde bakır yer altı kablosunun zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 14 Temmuz’da zanlının tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Kırcalılar, 14 Temmuz tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti.

İncelenen kamera görüntülerinde zanlı ile birlikte başka şahıslarında bulunduğu ve araçtan indiğinin görüldüğünü belirten polis, meselede halen emarelerin arandığını ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.