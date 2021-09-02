Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel vefat etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, Ankara’da 69 yaşında vefat etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.