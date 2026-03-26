“TIR’ı yol ortasında bıraktı, uyuşturucu testi pozitif çıktı”

Lefkoşa Çevre Yolu’nda TIR aracını yol ortasında park eden ve yapılan testte uyuşturucu tespit edilen S.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ferdi Temelaydın, 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolu’nda bir TIR’ın yol içerisinde park halinde olduğuna dair ihbar aldıklarını ve olay yerine gittiklerini söyledi. Sürücünün tutarsız konuştuğunu ve ayakta durmakta zorlandığını belirten polis, zanlının alkol ve uyuşturucu testi yapılmak üzere Lefkoşa Trafik Şubesi’ne götürüldüğünü ifade etti.

Polis, yapılan alkol testinin sıfır çıktığını, tükürükle yapılan uyuşturucu testinde ise metamfetamin tespit edildiğini açıkladı. Tespit üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının kan örneği vermeyi kabul etmediğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.