Tırda gizlenmiş 834 kilo nargile tütünü zanlıları, teminata bağlandı

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan tırın dorsesine gizlenmiş 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü ile ilgili tutuklanan şirket direktörü F. Y ve tır şoförü B. B mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 22.02.2022 tarihinde yurtdışından ülkeye giriş yapan tırın arkasında bağlı dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını belirtti.

Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine bir polis ekibinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildiğini anlattı. Polis, akabinde söz konusu tütünün ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı ve tır şoförünün tutuklandıklarını ve nargile tütünlerinin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını belirtip, zanlıların mesele ile ilgili olarak birer gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.