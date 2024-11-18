TIR dorsesindeki demirler yola saçıldı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazası büyük bir paniğe yol açtı, tır ile taşınan demir profiller yola sıçrarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde dün saat 11.15 sıralarında yönetimindeki TFU 113 plakalı tır araç ile güney istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Mustafa Bıçak, Jet Gaz isimli işletme önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjdeki bordür taşlarına çarptı, sonrasında karşı şeride geçti.

Bu esnada karşı şeritte kuzey istikametine doğru seyreden olan 44 yaşındaki İsmet İşlem’in, yönetimindeki KV 690 plakalı salon aracı, TFU 113 plakalı tır araca çarpmamak için direksiyonu sola kırması neticesinde kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada TFU 113 plakalı tır aracın dorsesi üzerinde yüklü bulunan demir profiller ise çarpışmanın etkisi ile sola doğru savrularak, trafik sıkışıklığı nedeniyle tır aracın önünde soldan birinci şerit içerisinde duran 27 yaşındaki Hüseyin Öksüzoğlu’nun yönetimindeki YN 052 plakalı salon araç ve 34 yaşındaki Ali KIZILTAŞ yönetimindeki MK 527 plakalı araçların arka kısmına çarparak söz konusu araçlarda maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.