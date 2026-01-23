Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Hizmetleri Dairesi yasa tasarısına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Rogers, Meclis alt komitesinde yaklaşık bir yıl boyunca çalışılarak hazırlanan tasarının, Sağlık Bakanlığı’na yeni bir daire kazandırmayı ve 112 Acil Hizmetler ile Kan Bankası gibi hayati öneme sahip birimleri tek çatı altında toplamayı hedeflediğini anımsattı.

Rogers, tasarının aynı zamanda halen yasal olarak YÖDAK’ın sorumluluğunda bulunan tıpta uzmanlık açma izni verme ve denetleme yetkisinin, YÖDAK’tan alınarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Tıpta Uzmanlık Kurulu’na devredilmesini içerdiğini kaydetti. Oy birliğiyle Meclis’ten geçen tasarının, Genel Kurul’da oylanmak üzereyken ani bir kararla geri çekildiğini belirten Rogers, ardından tıpta uzmanlık için öngörülen merkezi sınavın yasadan çıkarılmasının gündeme getirildiğini ifade etti. Bu değişiklik nedeniyle yasanın geçişinin altı ay ertelendiğini söyleyen Rogers, dün itibarıyla ise muhalefetin ve meslek örgütlerinin tüm itirazları yok sayılarak tasarının Meclis alt komitesinden geçirildiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1980’li yıllarda eşitsizlikleri ve insan kayırmayı ortadan kaldırmak amacıyla merkezi TUS sınav sistemini hayata geçirdiğini hatırlatan Rogers, bugün ülkede hükümetin belli çevrelerin talebi doğrultusunda bu merkezi sınavı yasadan çıkarmayı tercih ettiğini belirtti. Meslek örgütlerinin uyarıları ve itirazlarının dikkate alınmadığını, muhalefetin yapıcı eleştirilerinin görmezden gelindiğini söyleyen Rogers, tıpta uzmanlık eğitiminin siyasetin müdahale edebileceği bir alan olmadığını vurguladı.

Rogers, “Geleceğin cerrahlarını, kardiyologlarını, dahiliye ve nöroloji uzmanlarını yetiştirecek olan tıpta uzmanlık eğitimi, siyasetin müdahale edebileceği bir alan değildir, olmamalıdır. Vaka sayısı ve çeşitliliği açısından zaten sınırlı olan ülkemizde, hiçbir merkezi elekten geçmeden uzmanlık öğrencisi seçiminin üniversitelerin inisiyatifine bırakılması kabul edilemez” dedi.

Söz konusu düzenlemenin mevcut durumun iyileştirilmesi olarak sunulmasını da eleştiren Rogers, bunu “en hafif ifadeyle, halka ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” olarak nitelendirdi.