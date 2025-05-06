TIP-İŞ, hekimlerin görev yeri değişiklikleriyle ilgili sorunlar konusunda basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarında çalışan hekimlerin görev yerlerindeki değişikliklerle ilgili sorunların çözülmemesi gerekçesiyle yarın basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasının yarın saat 12.30’da Sağlık Bakanlığı önünde yapılacağı duyuruldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, konuya çözüm bulunması amacıyla Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in hekimlerle yapması kararlaştırılan toplantının bakanlık tarafından iptal edildiği ardından yarın için uzlaşılan toplantıda ise Dinçyürek’in hekimlerle görüşmeyeceğinin bildirildiği ifade edildi.

“Bu durum kabul edilebilir değildir. Bakanlık tarafından soruna bir çözüm bulunması hedefinin olmadığını ortaya koymaktadır.” denilen açıklamada, basın açıklamasına destek veren tüm sendika, sivil toplum örgütü, kurum