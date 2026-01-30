TIP-İŞ Genel Kurulu yapıldı: Başkan yeniden Özlem Gürkut oldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Olağan Genel Kurulu, bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Dr. Özlem Gürkut’un yeniden başkan seçildiği Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

TIP-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurulun açılışını Başkan Dr. Özlem Gürkut yaptı. Divan başkanlığını Dr. Ozan Razı, divan sekreterliklerini Dr. Okan Erdemsiz ve Dr. Zekiye Akbey’in yaptığı Genel Kurul’un açılışında Dr. Özlem Gürkut konuşma yaptı. Gürkut konuşmasında, iki yıllık görev süreleri boyunca yaptıkları faaliyetleri, yaşanan gelişmeleri, kamu sağlık hizmetlerinin durumunu ve sendikal mücadeledeki gelişmeleri anlattı. Ardından faaliyet raporu ve mali rapor sunuldu ve aklandı.

Yapılan seçim sonucunda yeni dönem için başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

"Başkan Dr. Özlem Gürkut, Yönetim Kurulu üyeleri; Dr. Buse Çağın, Dr. Elşen Mülazimoğlu, Dr. Burak Akdöner, Dr. Yakup Yıldırım, Dr. Salih Hakan Nuraç, Dr. Hüseyin Sennaroğlu, Dr. Özlem Erdoğmuş, Dr. Hüseyin Helvacı, Dr. Şilem Hacıberber.

Yedekler Üyeler; Dr. Barış Sever, Dr. Hüseyin Gültekin.

Disiplin Kurulu; Dr. Ahmet Varış, Dr. Ergün Ökçün, Dr. Sadrettin Tuğcu.

Denetleme Kurulu; Dr. Burak Kavuklu, Dr. Sinem Şiğıt İkiz."

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını da yapacak.