Tıp-İş: Cengiz Topel Hastanesi’nde kriz büyüyor, Sağlık Bakanlığı sorumluluk almıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Cengiz Topel Hastanesi’nde uzun süredir devam eden taşıma personeli (portör) eksikliğinin Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız tutumu nedeniyle son günlerde ciddi bir krize dönüştüğünü açıkladı.

Tıp-İş’ten yapılan açıklamada, seçim dönemlerinde hastanede çalışmak üzere işe alınan çok sayıda mevsimlik işçi ve sözleşmeli personelin yalnızca gündüz saatlerinde görev yaptıkları belirtilerek, bu durumun 24 saat kesintisiz hizmet verilmesini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, hastanede teşkilat yasalarına göre atanması gereken bir başhekimin dahi bulunmadığına dikkat çekilerek, yönetimin hizmetin aksamaması için vardiya sistemine geçmeyi planladığı, ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu personele vardiya izni vermeyerek süreci tıkadığı ifade edildi.

Tıp-İş, Bakanlığın sorunu çözmek yerine “nöbetteki doktor çözsün” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, bu yaklaşımın hekimleri ve hastane idaresini olanaksızlıklar içinde bıraktığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yoğun iş yükü altında çalışan sağlık emekçilerinin bu tür idari engellemeler nedeniyle görevlerini layıkıyla yerine getirmekte zorlandıkları, bunun da hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Tıp-İş, Sağlık Bakanlığı’na uyarıda bulunarak, “Sorunun ivedilikle çözülmemesi halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal hakkımızı kullanacağız” dedi.