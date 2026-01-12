Timuçin Samancıoğlu Near East Bank Genel Müdürlük görevine atandı

Near East Bank’ta uzun süredir görev yapan Timuçin Samancıoğlu, Ocak 2026 itibarıyla Near East Bank Genel Müdürü olarak atandı. Samancıoğlu’nun bankanın kendi kadroları arasından bu göreve getirilmesi, kurum içi kariyer gelişimi kapsamında gerçekleştirilen bir atama olarak değerlendirildi.

Samacıooğlu’nun kariyer geçmişi

Timuçin Samancıoğlu, 2008 yılında Near East Bank’ta gişe görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bankacılığın farklı birimlerinde görev alan Samancıoğlu, operasyon, pazarlama, insan kaynakları ve yönetim alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Şubat 2022’den itibaren Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Samancıoğlu, bu dönemde bankanın dijitalleşme süreçleri, müşteri hizmetleri uygulamaları ve insan kaynakları yönetimiyle ilgili çalışmalarda yer aldı.

“Görevimi kurumun hedefleri doğrultusunda sürdüreceğim”

Genel Müdürlük görevine atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samancıoğlu, bu görevin kurumsal sorumluluk içerdiğini belirtti. Bankada edindiği deneyimlerin, yürütülen yönetim anlayışına temel oluşturduğunu ifade eden Samancıoğlu, yeni görevini kurumun hedefleri doğrultusunda sürdüreceğini kaydetti.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sonuç odaklılık ilkeleri çerçevesinde hareket edeceklerini belirten Samancıoğlu, başarı kriterlerinin yalnızca finansal göstergelerle sınırlı olmadığını, kurumsal yapı ve insan kaynağının da bu sürecin parçası olduğunu dile getirdi.

Samancıoğlu, finansal büyümenin disiplinli yönetim anlayışı, insan kaynağı ve kurumsal güvenle birlikte ele alındığını ifade etti. Yeni dönemde bu unsurlar arasındaki dengenin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

İnsan kaynağının kurumsal hedeflere ulaşmadaki rolüne değinen Samancıoğlu, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve performans yönetimi konularının yönetim stratejisinde yer aldığını aktardı.

“Dijital bankacılık alanındaki yatırımlar devam edecek”

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Samancıoğlu, akademik eğitimini bankacılık sektöründeki uygulamalarla birleştirdiğini ifade etti. Bankanın karar alma süreçlerinde sürdürülebilirlik, risk yönetimi ve kurumsal itibar unsurlarının dikkate alındığını belirtti.

Önümüzdeki dönemde dijital bankacılık alanındaki yatırımların devam edeceğini belirten Samancıoğlu, teknolojinin operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir araç olarak ele alındığını söyledi. Dijitalleşme sürecinde veri güvenliği ve müşteri memnuniyetinin öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

İnsan kaynakları politikalarına ilişkin olarak ise Samancıoğlu, Near East Bank’ta liyakat esaslı bir kariyer yaklaşımının benimsendiğini ve çalışan gelişiminin desteklendiğini ifade etti.