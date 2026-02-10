“Dayanışma, bu mücadelede tek çıkış yoludur”

Koop-Sen, Ektam Kıbrıs Ltd çalışanlarının ve Tıp-İş’in grevine destek belirtti. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede hukuksuzluğun cirit attığı bu günlerde hükümet, işveren ve yöneticilerin; alın teri ile çalışan emekçilerin sosyal hak ve menfaatlerini gasp etme çabalarının arşa çıkıyor” dedi.

Sendikaların gasplara karşı dört bir koldan mücadele ettiğini belirten Güröz, beraberlik ve dayanışmanın bu mücadelede tek çıkış yolu olduğunu kaydetti.

Ektam Kıbrıs Ltd çalışanlarının DEV-İŞ’e bağlı olan Emek-İş Sendikasında örgütlenmesi ile başladığını savunduğu sürecin özel sektörde sendikalaşmanın önemini ve özel sektör çalışanlarının da sosyal hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilebileceğini gösteren en büyük örnek olduğunu belirten Güröz, Ektam Kıbrıs Ltd’de yapılan grevde çalışanların yanında olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın (TIP-İŞ) grevi de selamlayan Güröz, "Hükümet, sağlık sektöründe de kamudaki hekimlerimizin bağlı olduğu sendika TIP-İŞ’i muhatap almayarak kendi başına yaptığı mesai değişikliği ile hekimlerimizi ve sendikayı halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır" dedi.