Tetikçinin motosikletine ulaşıldı, arama çalışmaları sürüyor

Lefkoşa'daki Uluhan isimli oto galerinin kurşunlanması ve iki kişinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında aranan silahlı saldırganın, olay sırasında kullandığı kullandığı motosiklet ve giydiği kıyafet bulundu.

Motosikletin bulunduğu apartmana baskın yapan özel harekat timi, tetikçiye ulaşamadı. Polisin, silahlı saldırgana yönelik arama çalışmaları sürüyor.