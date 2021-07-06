Testler de Türkiye’ye bırakılıyor

Ercan Havaalanı ve diğer kontrol noktalarında yapılacak testlerin, Kuzey Kıbrıs Kızılay adına Türkiye’deki özel bir işletmeye verilmek istendiği ortaya çıktı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Ercan Havalimanı’nda kurmayı düşündükleri sistemin Kıbrıs’taki laboratuvarlarda olmadığını iddia etti, Türkiye’deki bir firmadan destek alacaklarını doğruladı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklar bu yöndeki girişimi ve huzursuzluğu doğrularken, henüz karar verilmiş ya da sonuçlanmış bir süreç olmadığını ifade etti.



Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi: “Bizden destek istenmişti, protokol imzalama noktasında vazgeçildi, ihale Kızılay’a verilmek isteniyor.”



CTP Milletvekili Usar: “Bir an önce bu hevesten vazgeçsinler.”



Derya ULUBATLI



Ercan Havaalanı ve diğer kontrol noktalarında yapılacak korona virüs testlerinin ülkedeki yerel laboratuvarlardan alınarak, Kuzey Kıbrıs Kızılayı adı altında Türkiye’deki özel bir firmaya verilmek istendiği ortaya çıktı.



Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklar da bu iddiayı doğrularken, söz konusu girişim üst kademede de huzursuzluğa neden oldu.



Kuzey Kıbrıs Kızılayı üzerinden ülkeye gelmeye çalışan Türkiye’den özel bir işletme, adadaki bir taşeronla yapılacak sözleşme sonucu hem test kitlerini getirerek Sağlık Bakanlığı’na satmak, hem de ülkeye giriş ve geçiş noktalarında kendi laboratuvarlarını kurmak istiyor.



Söz konusu girişimle ilgili Ahlatçı Holding ve Arı grup isimleri konuşuluyor.



Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklar bu yöndeki girişimi ve huzursuzluğu doğrularken, henüz karar verilmiş ya da sonuçlanmış bir süreç olmadığını da ifade etti.



Kuzey Kıbrıs Kızılayı da gelişmeleri doğruladı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Ercan Havalimanı’na bir test merkezi kurmaları halinde kullanmayı düşündükleri sistemin Kıbrıs’taki laboratuvarlarda olmadığını, bu sebeple malzeme konusunda Türkiye’deki bir firmadan destek alacaklarını doğruladı. Maliye Bakanlığı müsteşarı Cengiz Çöli ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi.



31 özel laboratuvardan oluşan Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi temsilcileri Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerinden destek istendiğini fakat protokol imzalama noktasına kadar gelindikten sonra ihalenin Kızılay’a verilmek istendiğini ifade etti.





Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi:

“Protokol imzalama noktasında vazgeçildi”

Ercan Havalimanı’nda kurulacak test noktaları için Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapan Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerinden destek talep ettiğini, üç hafta boyunca görüşmelerini sürdürdüklerini fakat görüşmeler sonucunda ihalenin Kızılay üzerinden Türkiye’deki bir firmaya verilmek istendiğini ifade etti.



İnisiyatif temsilcilerinden alınan bilgiye göre 31 özel laboratuvar olarak bir ekip oluşturulduğu ve üç hafta boyunca görüşmelere gidildiği, görüşmeler boyunca Kızılay’ın daha düşük fiyatlar verdiği söyleyerek özel laboratuvarlardan gelecek tekliflerin de aşağıya çekilmek istendiği ifade edildi.



Uzun pazarlıklar sonucu test başı 18 TL gibi bir ücrette anlaşıldığı ve görüşmelerin sonucunda protokol imzalama noktasına kadar gelindiğini söyleyen temsilciler, “İmza noktasına gelince Kızılay’ın test başı 9 TL gibi bir fiyat verdiğini, bu yüzden ihaleyi onlara vereceklerini söylediler. Daha sonra siyasilerle yapılan görüşmeler sonucunda ise bize, Kızılay’ın bu işi bedava yapacağı bilgisi verildi” diye konuştu.



Kızılay üzerinden ihaleyi Lefkoşa’da bir laboratuvarın aldığını söyleyen inisiyatif temsilcileri, bu laboratuvarın paravan bir firma olduğunu, oranın ismi gösterilerek ihalenin aslında Türkiye’de başka bir firmaya verildiğini iddia etti.

“Bizim diplomalarımız da kullanılmak istendi”

Öte yandan aynı amaçla birçok özel laboratuvara diplomalarını kullanmak üzere teklif götürüldüğü ve ret cevabı alındığı da ifade edildi.



Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi temsilcileri “Biz farklı laboratuvar temsilcileri olarak bu işe talip olduk. Bu işin doğrusu, isteyen herkesin katılacağı bir ihale açarak seçilecek kurumun ihale sonucu karara bağlanmasıydı. Bu seçimin paravan şirketler yoluyla yapılması doğru değildir” şeklinde konuştu.



Sezai Sezen: “Kimsenin ekmeğini elinden almıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezen, Kızılay olarak pandeminin başından beri Covid-19 salgını ile mücadele ettiklerini ve bu konuda bir süredir hızlı PCR sistemi (LAMP) üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Bunun birçok Avrupa ülkesinde kullanılan son teknoloji bir sistem olduğunu ve antijen testine göre daha güvenilir sonuçlar verdiğini söyleyen Sezen, Ercan Havalimanı’na kurmayı planladıkları test merkezinde bu sistemin kullanılacağını ve bu sistem için gerekli kitlerin Türkiye’de yalnızca bir firma tarafından üretildiğini söyledi.

“Sistem için gerekli malzeme Türkiye’den alınacak”

Amaçlarının ülkeye giriş çıkışlarda yolculara test konusunda kolaylık sağlayarak ülke ekonomisini canlandırmak için devlete destek vermek olduğunu belirten Sezen, “Biz bir hayır kurumuyuz. Kimsenin ekmeğini elinden almıyoruz. Kızılay olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde olmayan bir sistem üzerinde çalışacağımız için Türkiye’de bu kitleri üreten tek firmayla işbirliği yapıyoruz. Biz toplumun yararına işler yapmaya ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde devlete destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılay olarak bir laboratuvar ortamları olmadığı için Lefkoşa’daki bir laboratuvarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Sezen, “Bizim amacımız ülkede bir rekabet ortamı oluşturmak değil, aksine laboratuvarları desteklemek. Biz sadece sağlık alanındaki vizyonumuzu genişletmek adına kendi görünürlüğümüzü artırıyoruz. Bu işten bir gelir elde etmiyoruz. Buradaki laboratuvarların elinde bu cihazlar olmadığı için zaten bu sistemi kullanamayacaklar. Türkiye’deki firma ile sadece malzeme tedariki konusunda işbirliği yapılacak, çünkü bu malzemeler sadece orada üretiliyor. Geriye kalan işlemlerin hepsi Lefkoşa’daki laboratuvar tarafından yapılacak” dedi.

Cengiz Çoli: “Şu an için resmi bir beyanatta bulunamam mümkün değil”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli hem Kızılay hem de özel laboratuvarlarla görüşmelerin yapıldığını fakat kesin sonucun henüz belli olmadığını bildirdi, “Bu konuda şu an için resmi bir beyanatta bulunamam mümkün değil” dedi.





CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’den PCR testleri için Türkiye kaynaklı özel laboratuvar tepkisi:

“Sağlık ve Maliye Bakanlıkları neyin peşinde?”

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye girişlerde yapılan PCR testlerinin ülkedeki özel laboratuvarlardan alınıp Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma aşamasına geldiğini, bu nedenle de alandaki CAS binasının devredildiğini dile getiren CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, bu durumu eleştirdi.

“Sağlık ve Maliye Bakanlıkları neyin peşinde?” diye soran İncirli, 37/1987 sayılı Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasası’nı anımsatarak, buna göre laboratuvar çalıştırma yetkisi KKTC yurttaşlarına ve laboratuvar çalıştırılacak dalda uzmanlık belgesi olanlara verilebileceğini belirtti. “Çalıştırma yetkisi devredilemez.” dedi.

“Belli ki önce minareyi çaldınız, şimdi de kılıf arıyorsunuz”

İncirli, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e hitaben, özetle şunları dile getirdi: “Ülkemizde gelen yolculara PCR testlerini yapabilecek yeterli insan kaynağımız ve alt yapı varken, özel laboratuvarlarımız en sıkışık günlerinizde organize olup dönüşümlü olarak bu görevi üstlenmişken hangi gerekçe ile bir yardım derneği aracılığı ile yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketten bu hizmeti alma kararı verdiniz? CAS binasının kullanımını hangi koşullarda verdiniz? Yasanın amacı açıkken mevzuatı esnete esnete kopardınız. Belli ki önce minareyi çaldınız, şimdi de kılıf arıyorsunuz. Bilin ki sizin kılıflarınız bu ülkeye uymaz. Yetişmiş insanlarımız, yapılan yatırımlarımız hepimizin servetidir, sahip çıkacağız. Bir an önce neye hizmet ettiği meçhul bu hevesten vazgeçin.”