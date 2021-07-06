Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Sağlık Bakanlığı önünde

Ercan Havaalanı ve diğer kontrol noktalarında yapılacak testlerin, Kuzey Kıbrıs Kızılay adına Türkiye’deki özel bir işletmeye verilmek istenmesi laboratuvarcıları ayaklandırdı.

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi adına sözcü olarak Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapan Salih Ruso, basın açıklaması öncesi Sağlık Bakanlığı tarafından arandıklarını ve uzlaşı yoluna çağrıldıklarını kaydetti.

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaparak protokolü inceleyeceklerini açıkladı.