Ercan Havaalanı’ndan ülkeye girişlerde yapılan PCR testlerinin ülkedeki özel laboratuvarlardan alınıp Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma aşamasına geldiğini, bu nedenle de alandaki CAS binasının devredildiğini dile getiren CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, bu durumu eleştirdi.

“Sağlık ve Maliye Bakanlıkları neyin peşinde?” diye soran İncirli, 37/1987 sayılı Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasası’nı anımsatarak, buna göre laboratuvar çalıştırma yetkisi KKTC yurttaşlarına ve laboratuvar çalıştırılacak dalda uzmanlık belgesi olanlara verilebileceğini belirtti. “Çalıştırma yetkisi devredilemez.” dedi.

“Belli ki önce minareyi çaldınız, şimdi de kılıf arıyorsunuz”

İncirli, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e hitaben, özetle şunları dile getirdi: “Ülkemizde gelen yolculara PCR testlerini yapabilecek yeterli insan kaynağımız ve alt yapı varken, özel laboratuvarlarımız en sıkışık günlerinizde organize olup dönüşümlü olarak bu görevi üstlenmişken hangi gerekçe ile bir yardım derneği aracılığı ile yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketten bu hizmeti alma kararı verdiniz? CAS binasının kullanımını hangi koşullarda verdiniz? Yasanın amacı açıkken mevzuatı esnete esnete kopardınız. Belli ki önce minareyi çaldınız, şimdi de kılıf arıyorsunuz. Bilin ki sizin kılıflarınız bu ülkeye uymaz. Yetişmiş insanlarımız, yapılan yatırımlarımız hepimizin servetidir, sahip çıkacağız. Bir an önce bu neye hizmet ettiği meçhul hevesten vaz geçin.