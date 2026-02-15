“Temmuz’dan itibaren daha resmi müzakere süreci mümkün olabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín, Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen temaslara dair değerlendirmelerde bulunarak liderlerin fikirlerin olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyduğunu ve Temmuz ayından itibaren daha resmi bir müzakere sürecinin mümkün olabileceğini belirtti.

Holguín, yaklaşık bir yıl önce Mart 2025’te Cenevre’de tarafların güven artırıcı önlemlere bağlı kalacaklarını ifade ettiğini ancak bu önlemlerde henüz önemli bir ilerleme sağlanamadığını hatırlattı.

Liderler arasında “kişisel güvenin başlangıcı”

17 Ocak 2026’da gerçekleştirilen son görüşmede, iki lider Nikos Hristodulidis ile Tufan Erhürman’ı doğrudan bir araya getirdiğini belirten Holguín, görüşmede liderlerin birbirlerini dinlediğini, beklentilerini ve müzakerelere giden yolu nasıl gördüklerini paylaştığını ifade etti.

Holguín, görüşmede açıklık olduğunu ve bunun liderler arasında kişisel güvene dayalı bir ilişkinin başlangıcı niteliği taşıdığını vurgulayarak bunun her türlü müzakere için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydetti.

“Yeni hayal kırıklıklarından kaçınılmalı”

Yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden ve birçok başarısız girişimin yaşandığı bir çatışmada liderlerin toplumlarını yeni hayal kırıklıklarına sürüklememesi gerektiğini belirten Holguín, aksi halde uzun bir eylemsizlik döneminin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Yoğun siyasi takvim süreci zorlaştırıyor

Holguín, bu yılın adada yoğun bir siyasi takvimle başladığını ifade ederek güneyde Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı ve Mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerinin hükümeti meşgul edeceğini, bunun da önemli değişikliklerin olasılığını sınırlayabileceğini belirtti.

Kuzeyde ise yeni liderliğin iç ekibini ve Türkiye ile ilişkileri koordine etmesi gereken bir süreç yaşandığını, bunun da diyalogda hızlı ilerlemeyi zorlaştırdığını kaydetti.

“Tarafların doğrudan konuşması büyük ilerleme”

Son görüşmede tarafların BM aracı olmadan doğrudan konuşabilmesi fikrinin ortaya çıktığını belirten Holguín, bunun başlı başına önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Karşılıklı anlayışın güçlenmesinin gerekli olduğunu ifade eden Holguín, sadece baskı yapmanın ya da ilerleme olmamasından dolayı karşı tarafı suçlamanın kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

Yeni etkileşim modeli hedefi

Önümüzdeki aylarda müzakerelerin yeniden başlamasına gerçek ilgi gösterilmesini sağlayacak farklı bir etkileşim modeli oluşturulması gerektiğini belirten Holguín, liderlerin küçük ortak kararlar alarak süreci ilerletebileceğini ifade etti.

Temmuz ayından itibaren daha resmi bir müzakere sürecinin en iyi şekilde yeniden başlatılması için fikirlerin ve uygulanabilir yolların araştırılması gerektiğini kaydetti.

Toplumlar arası temaslar sürecek

Holguín, önümüzdeki dönemde iki toplumdan önemli gruplar arasında yakınlaşmayı teşvik etmeyi planladığını belirterek Aralık ayında Amman’da Gençlik Teknik Komitesi ile, kısa süre önce ise Baf'ta akademisyenlerle toplantılar yapıldığını aktardı.

Gelecek hafta Teknik Komitelerin eş başkanlarının Londra’da bir araya geleceğini belirten Holguín, bu toplantıların ortak vizyon geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

“Somut ilerleme görülürse adaya döneceğim”

Holguín, birkaç ay içinde somut ilerleme işaretleri görülmesi ve liderlerin BM’nin varlığını faydalı görmesi halinde adaya geri döneceğini belirterek tarafların müzakerelerin yeni bir aşamasına geçmesini sağlayacak somut adımlar atmasının zamanının geleceğini vurguladı.

Holguín, daha fazla hazırlığın sürecin sonunda olumlu ve kalıcı sonuçlar elde etme şansını artıracağını belirterek bunun acil zorluk olduğunu ifade etti.