"Adaletin huzurun ve daha az sınırların olduğu bir dünya hayal ediyorum"
Portre / İbrahim Soykan - Kişisel Antrenör
Muhabir : Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pratik
Şu an yaptığım işi yapmasaydım...Yine sporun içinde olduğu herhangi bir işi yapabilirdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ekonomi
Kayıtsız kalamadığım şey… Verdiğim emeğin karşılığını alamamak
En büyük pişmanlığım… Zamanında bitcoin almamak
En büyük sevincim… Sevdiklerimin yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası… 2026
Beni en çok etkileyen yazar… Fyodor Dostoyevski
Başucumdaki kitap... İçimizdeki Şeytan
En keyif aldığım müzik... House music
En son izlediğim film… Frankenstein
Kendim için son aldığım şey… Dji mavic air 2 dronum
Dolabımdaki en gereksiz şey… Liseden kalma mezuniyet tshirtüm
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kamp malzemeleri olabilir
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yeni tanıdığım insanlara karşı daha temkinli olmak
Kendimde beğendiğim özellik… İnat
Olmasa da olur… Toksik ilişkiler
Olmazsa olmaz… Para
En iyi yaptığım yemek… Bir sporcu olarak tavuk pilav ikilisi
Hayalimdeki dünya… Adaletin huzurun ve daha az sınırların olduğu bir Dünya
Aşk benim için… Güven
Onunla çok tanışmayı isterdim… Chris Bumstead
Görmek istediğim yer… İzlanda - Yeni Zelanda - Norveç
Mutlaka yapmak istediğim.. Kendi markam olan OWNCYP ‘yi Dünya markası yapmak
Son olarak söylemek istediklerim… Öncelikle sağlığınızın kıymetini bilin, yaratıcılıktan üretmekten ve spordan vazgeçmeyin.