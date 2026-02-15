"Adaletin huzurun ve daha az sınırların olduğu bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir : Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pratik

Şu an yaptığım işi yapmasaydım...Yine sporun içinde olduğu herhangi bir işi yapabilirdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ekonomi

Kayıtsız kalamadığım şey… Verdiğim emeğin karşılığını alamamak

En büyük pişmanlığım… Zamanında bitcoin almamak

En büyük sevincim… Sevdiklerimin yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… 2026

Beni en çok etkileyen yazar… Fyodor Dostoyevski

Başucumdaki kitap... İçimizdeki Şeytan

En keyif aldığım müzik... House music

En son izlediğim film… Frankenstein

Kendim için son aldığım şey… Dji mavic air 2 dronum

Dolabımdaki en gereksiz şey… Liseden kalma mezuniyet tshirtüm

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kamp malzemeleri olabilir

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yeni tanıdığım insanlara karşı daha temkinli olmak

Kendimde beğendiğim özellik… İnat

Olmasa da olur… Toksik ilişkiler

Olmazsa olmaz… Para

En iyi yaptığım yemek… Bir sporcu olarak tavuk pilav ikilisi

Hayalimdeki dünya… Adaletin huzurun ve daha az sınırların olduğu bir Dünya

Aşk benim için… Güven

Onunla çok tanışmayı isterdim… Chris Bumstead

Görmek istediğim yer… İzlanda - Yeni Zelanda - Norveç

Mutlaka yapmak istediğim.. Kendi markam olan OWNCYP ‘yi Dünya markası yapmak

Son olarak söylemek istediklerim… Öncelikle sağlığınızın kıymetini bilin, yaratıcılıktan üretmekten ve spordan vazgeçmeyin.